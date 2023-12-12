У Aurus и газовской «Газели» будут одинаковые детали

«Муромский машиностроительный завод» наладит первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для машин на платформе Aurus. В будущем узлы адаптируют под легковые машины других отечественных производителей, а также малотоннажного грузового транспорта (LCV) «Газель» и «Соболь», сообщили в Фонде развития промышленности.

Муромский завод получил льготный заем ФРП в размере 1,75 млрд рублей на создание производства импортозамещающих комплектующих для электробусов «КамАЗ», автомобилей Aurus, а также сельскохозяйственной спецтехники. Общий бюджет проекта составляет 2,2 млрд рублей. На предприятии построят новое производственное помещение, в цехе будут крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих, которые используют в электробусах, легковых и грузовых автомобилях, а также сельскохозяйственных тракторах.

Планируется выпускать в год до 2 тыс. рулевых реек для Aurus, «Газелей» и «Соболей». Ранее автозаводы использовали импортные изделия, в первую очередь из Европы, говорится в сообщении. Также на заводе наладят выпуск электрических портальных мостов для электробусов «КаМАЗ» и «Волгабас» и трансмиссии для сельскохозяйственных тракторов Ковровского электромеханического завода. При производстве используют преимущественно отечественное сырье, уровень локализации составит до 94% в зависимости от изделия.

Ранее сборку автомобилей Aurus запустили еще в одной стране.