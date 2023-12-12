Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Aurus и газовской «Газели» будут одинаковые детали

ФРП: в Муроме начнут выпуск рулевых реек для Aurus и «Газелей»

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Муромский машиностроительный завод» наладит первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для машин на платформе Aurus. В будущем узлы адаптируют под легковые машины других отечественных производителей, а также малотоннажного грузового транспорта (LCV) «Газель» и «Соболь», сообщили в Фонде развития промышленности.

Муромский завод получил льготный заем ФРП в размере 1,75 млрд рублей на создание производства импортозамещающих комплектующих для электробусов «КамАЗ», автомобилей Aurus, а также сельскохозяйственной спецтехники. Общий бюджет проекта составляет 2,2 млрд рублей. На предприятии построят новое производственное помещение, в цехе будут крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих, которые используют в электробусах, легковых и грузовых автомобилях, а также сельскохозяйственных тракторах.

Планируется выпускать в год до 2 тыс. рулевых реек для Aurus, «Газелей» и «Соболей». Ранее автозаводы использовали импортные изделия, в первую очередь из Европы, говорится в сообщении. Также на заводе наладят выпуск электрических портальных мостов для электробусов «КаМАЗ» и «Волгабас» и трансмиссии для сельскохозяйственных тракторов Ковровского электромеханического завода. При производстве используют преимущественно отечественное сырье, уровень локализации составит до 94% в зависимости от изделия.

Ранее сборку автомобилей Aurus запустили еще в одной стране.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами