Shot: депутата Госдумы Савченко задержала полиция из-за проблем с номерами его Mercedes

Депутата Госдумы Олега Савченко в октябре задержали сотрудники Росгвардии и ДПС и доставили в полицию из-за того, что дубликаты номеров его Mercedes-Benz использовали преступники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, в конце октября автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого депутат ехал на пленарное заседание, остановил патруль Росгвардии. Это произошло в Москве на проспекте Маршала Жукова. Прибывшие на место сотрудники ДПС заявили, что Mercedes Савченко находится в розыске по уголовному делу. Несмотря на то что Савченко заявил о депутатской неприкосновенности и хотел оставить машину, его отвезли в отдел полиции Хорошево-Мневники и продержали там более часа.

Затем депутата отпустили без предъявления обвинений. По предварительным данным, дубликатами номеров его машины могли воспользоваться преступники, и номер его машины оказался в базе разыскиваемых, уточняет Shot.

Олег Савченко является заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Он обратился в Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве с жалобами о нарушении его неприкосновенности.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ФСБ провела рейд на машины с нелегальными спецсигналами.