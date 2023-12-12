Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot: депутата Госдумы Савченко задержала полиция из-за проблем с номерами его Mercedes

Shot: преступники подделали номера Mercedes депутата Госдумы Олега Савченко

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутата Госдумы Олега Савченко в октябре задержали сотрудники Росгвардии и ДПС и доставили в полицию из-за того, что дубликаты номеров его Mercedes-Benz использовали преступники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, в конце октября автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого депутат ехал на пленарное заседание, остановил патруль Росгвардии. Это произошло в Москве на проспекте Маршала Жукова. Прибывшие на место сотрудники ДПС заявили, что Mercedes Савченко находится в розыске по уголовному делу. Несмотря на то что Савченко заявил о депутатской неприкосновенности и хотел оставить машину, его отвезли в отдел полиции Хорошево-Мневники и продержали там более часа.

Затем депутата отпустили без предъявления обвинений. По предварительным данным, дубликатами номеров его машины могли воспользоваться преступники, и номер его машины оказался в базе разыскиваемых, уточняет Shot.

Олег Савченко является заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Он обратился в Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве с жалобами о нарушении его неприкосновенности.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ФСБ провела рейд на машины с нелегальными спецсигналами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами