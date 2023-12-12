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Стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД

Владельцев авто, не поставивших их на учет из-за сбоя ГИБДД, ждет штраф

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Если собственник автомобиля не успеет зарегистрировать его в ГИБДД в установленные законом сроки, то его ждетэт штраф. Об этом в «Газете.Ru» рассказал «Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Во вторник стало известно, что технически зарегистрировать автомобиль невозможно — по всей России произошел массовый сбой в работе базы ГИБДД.

«Что касается регистрации автомобиля во время сбоя — это полная беда. По закону, если в течение 10 дней вы не поставите машину учет, это будет считаться административным правонарушением. Наказание за него предусмотрено статьей 19.22 КоАП. Независимо от того, выезжала ли машина на дорогу или все время после покупки стоял в гараже, ее собственник должен будет заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей. Прибавьте еще сюда штраф за управление незарегистрированным автомобилем. Это еще 500 рублей. Санкции небольшие, но не очень приятные», — сказал Травин.

По мнению эксперта, водителей, которые во время сбоя работы базы ГИБДД не смогли зарегистрировать автомобиль в течение 10 установленных законом дней, штрафовать не стоит, так как они не виноваты в сложившейся ситуации.

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней.

Ранее стало известно, как уклониться от наказания, если не остановился по требованию гаишника.

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