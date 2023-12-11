ГИБДД раскрыла даты рейда в Подмосковье

Госавтоинспекция проведет рейд «Автобус» на дорогах Московской области с 11 по 17 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

С сегодняшнего дня и до конца недели сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение водителями режима труда и отдыха и техническую исправность автобусов, а также заниматься профилактикой нарушений ПДД при перевозке.

Рейд проводится для снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении перевозок, отметили Госавтоинспекции.

На прошлой неделе ГИБДД провела в Подмосковье рейд «Тахограф», инспекторы проверяли наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, выходящих на линию. В итоге 815 водителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за езду без тахографа, в том числе и с нарушением правил его использования.

Ранее в Москве мужчина вылетел с четвертого этажа паркинга, протаранив шлагбаум.