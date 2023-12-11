Эксперт объяснил, почему Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми моделями авто

Большое число случаев угона автомобилей марки Hyundai и Kia в России связано с тем, что они пользуются высоким спросом на вторичном рынке. Об этом kp.ru рассказал эксперт по защите автомобилей от угона Андрей Кондрашов.

Он отметил, что чаще всего злоумышленники практикуют схему угона под тотальные автомобили.

«Это когда машина полностью сгорела, например, или разбилась в аварии. Существует рынок выкупа документов таких авто вместе с остатками кузова. На угнанную машину перебиваются номера той, которая пришла в негодность, и она таким образом легализуется. Это называется отбеливание автомобиля», — уточнил эксперт.

Помимо этого, данные автомобили слабо защищены от угона, поэтому, если они оборудованы только штатной сигнализацией, их можно угнать за минуту, подчеркнул специалист.

Исследование (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК» до этого показало, что в России наиболее часто жертвами угонов по итогам 2023 года становились владельцы автомобилей Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Регионом-лидером по числу угонов стала Москва — на нее пришлось 51% происшествий. На втором месте Самарская область – 7% от общего количества краж авто.

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