Стало известно, в каком цвете россияне покупают китайские автомобили

Покупатели автомобилей популярных в России китайских марок в 2023 году выбирали модели в белом, сером и черном цветах кузова. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

По его словам, у покупателей машин многих китайских брендов самым высоким спросом пользовалась классическая, традиционная палитра. В частности, по бренду FAW популярны такие цвета, как черный, белый и серебристый. Покупатели Chery предпочитают в основном белый, серый и оттенки серого.

«Похожие предпочтения касательно палитры мы наблюдали и по брендам Geely и Omoda: покупатели выбирают черный, серый и белый цвета. Схожий выбор совершали и клиенты марки Changan: чаще всего приобретали автомобили в светло-сером, белом и черном исполнении. По бренду Tank наиболее востребованные окрасы в этом году – черный и оранжевый. По марке Voyah модель Dream чаще приобретают в черном и пурпурном исполнении, а Voyah Free — в зеленом, голубом и сером окрасе», — рассказал Каменский.

В сегменте электромобилей у россиян, напротив, востребованы яркие цвета. Например, Zeekr X и Li L9 выбирают в зеленом варианте, оранжевый лидирует у модели Zeekr 001, а желтый цвет кузова преобладает среди покупателей Lotus Eletre. При этом HiPhi Z и Li L7 чаще уходят из автосалонов в сером исполнении, а Avatr 11 — в белом и черном.

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