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В Санкт-Петербурге водитель накинулся на детей, задевших его машину

Водитель избил детей, дотронувшихся до его автомобиля в Санкт-Петербурге

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства конфликта у детской площадки в Красногвардейском районе, в результате которого пострадал школьник. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что 11-летний мальчик вернулся с прогулки с синяками. Со слов ребенка, играя на детской площадке с другом, они зацепили машину, после чего водитель напал на них. Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в черной куртке и шапке в цвет.

Мальчика доставили в больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили долечиваться дома. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту проводится проверка.

До этого стало известно, что на Кубани мужчина пропал после того, как его автомобиль затонул в реке. Поисками пропавшего мужчины занимаются сотрудники полиции, администрации поселения и спасатели. Глава Северского района призвал водителей соблюдать меры безопасности при пересечении водных объектов, особенно во время дождей и подъема уровня воды в реках.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти школьница чудом спаслась от таксиста-насильника.

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