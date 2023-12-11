В Ленобласти школьница чудом спаслась от таксиста-насильника

Полицейские в Ленинградской области задержали таксиста за приставания к школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Полиция Ленобласти получила сообщение от жителя Тосно, который заявил, что водитель такси приставал к его несовершеннолетней дочери. В результате тот почти изнасиловал подростка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у дома на проспекте Ленина правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался гражданин Узбекистана. 31-летнего таксиста привлекли к административной ответственности. Полиция выясняет детали произошедшего.

До этого сотрудники ГИБДД в Воронеже задержали водителя в нетрезвом состоянии, который при виде патрульных резко остановился и заявил, что никуда не ехал. Проверка показала, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав на срок 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ранее в Забайкалье пьяный водитель назвался именем брата, чтобы избежать лишения прав.