Автомобиль с участниками похоронной процессии перевернулся в Дагестане

В Дагестане водитель уснул за рулем и врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что пять человек ехали в село Ихрек на похороны. Мужчина, который был за рулем, уснул. Машина выехала на обочину и врезалась в столб. После этого автомобиль перевернулся на крышу.

По данным канала, в аварии пострадали все, кто находился в машине. У пострадавших диагностировали ушибы и переломы.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге троллейбус с пассажирами загорелся во время движения. По словам местных жителей, загоревшийся троллейбус остановился на улице Начдива Онуфриева. На место происшествия выехали пожарные, пострадавших в результате инцидента нет. В мэрии заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание и троллейбус планировалось списать уже в конце этого месяца.

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