Названы сроки начала производства автомобилей УАЗ в Чечне

Выпуск автомобилей УАЗ на автомобилестроительном заводе «Чеченавто» рассчитывают начать в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Чечни Муслима Хучиева.

«Вы уже можете проехать на чеченской «Газели», на чеченском «Автовазе», но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», — сказал Хучиев, отвечая на вопрос о сроках начала выпуска автомобилей на базе завода «Чеченавто».

О том, что автомобили УАЗ будут выпускаться в Чечне, стало известно в ноябре этого года. Кроме УАЗов в республике планируется наладить производство спецтехники.

В список модифицируемых машин, помимо УАЗ «Пикап», войдут ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко». Впоследствии на них планируется установить крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Кроме того, будут предусмотрены автомобили для перевозки личного состава и мобильных групп.

До этого стало известно, что производство российских автомобилей УАЗ в африканской стране Гана может начаться в первой четверти следующего года. Сейчас представители двух стран подписывают соответствующие протоколы.

Ранее сообщалось, что УАЗ планирует вернуть подушки безопасности в машины в 2025 году.