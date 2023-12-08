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Владелец забыл поставить BMW на сигнализацию, из авто украли полмиллиона рублей

Ростовчанин украл 500 тыс. рублей из BMW в Сочи и попал на видео

В Сочи приезжий из Ростовской области вытащил из незапертой машины на парковке 500 тыс. рублей и уехал в Волгоград. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

«Ранее судимый 27-летний житель Ростовской области заметил иномарку, хозяин которой забыл включить сигнализацию. В бардачке приезжий нашел крупную сумму наличными и забрал себе», — отмечается в сообщении полиции.

Позднее владелец машины обнаружил пропажу и заявил о краже денег в полицию. Перемещения злоумышленника удалось отследить по камерам наблюдения, полицейские также выяснили его личность. Подозреваемого задержали в Волгограде и поместили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Орле сотрудник ГИБДД погнался за быком, который вышел на дорогу.

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