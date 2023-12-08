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Калининградский «Автотор» начал выпуск Kaiyi X7

В Калининграде началась сборка кроссовера Kaiyi X7

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«Автотор»

Завод «Автотор» приступил к сборке кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

«На первоначальном этапе промышленное производство продукции KAIYI на заводе «Автотор» осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства», — отмечается в сообщении компании.

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«Автотор»

Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на применение бензина Аи-92.

Кроссовер оснащен набором систем помощи водителю, включая функцию удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль.

Ранее стало известно, что продажи Kaiyi X7 Kunlun в России начнутся в декабре.

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