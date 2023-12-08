Автопроизводитель Visuva построил гусеничный вездеход

Команда энтузиастов из Красноярска показала на видео гусеничный вездеход Visuva, предназначенный для езды по тайге, песку и снегу.

«Мы расширяем горизонты и представляем вам гусеничный вездеход Visuva. Техника идеально подходит для охоты, рыбалки, путешествий и использования в коммерческих целях», — говорится в сообщении.

По данным производителя стальной корпус, мощный бензиновый двигатель, пружинная подвеска собственной разработки обеспечивают отличную проходимость даже на самых суровых ландшафтах.

О том, каким двигателем оснащен вездеход, а также стоимость новинки не сообщается.

До этого был показан внедорожник Visuva. Автомобиль, построенный на пространственной раме из труб, снабжен автоматической трансмиссией — доступна восьмиступенчатая и девятиступенчатая коробка передач. У машины многорычажная независимая подвеска. Стоимость машины по предварительному заказу — от 6 млн рублей.

В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет пятиместного пикапа, микроавтобуса вместимостью до 14 пассажиров и спортивных пятиместных внедорожников.

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