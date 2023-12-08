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«Камаз» подтвердил прогноз о рекордной прибыли по МСФО по итогам года

«Камаз» ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2023 года

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ПАО «Камаз»

«Камаз» ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин, передает ТАСС.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос в кулуарах инвестиционного форума ВТБ »Россия зовет!», будет ли по итогам года рекордный финансовый результат.

Год назад Когогин анонсировал чистую прибыль «Камаза» в 2023 году на уровне 5 млрд рублей.

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «Камаз» входит в двадцатку ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и силовых агрегатов. В числе акционеров «Камаза» — «Ростех» (47,2%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler Truck (15%).

По итогам октября китайские грузовики заняли более 63% российского рынка. «КамАЗ» за месяц реализовал более 2,4 тыс. машин против 2,6 тыс. годом ранее. Sitrak нарастил продажи с 736 до 2,1 тыс. грузовиков. На третьем месте оказался китайский бренд Shacman, который продал в первый осенний месяц около 1,8 тыс. машин.

Ранее в отечественных грузовиках «Робокоп» нашли санкционные запчасти.

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