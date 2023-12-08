В миллионе автомобилей Honda выявили серьезную проблему

Автомобильный концерн Honda Motor принял решение отозвать более 1 млн автомобилей, реализованных на внутреннем рынке, из-за проблем с топливной системой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.

Отмечается, что в общей сложности отзыву подлежат 1,13 млн автомобилей 25 различных моделей, реализованных в период с июня 2017 по сентябрь 2020 года. Проблемы с топливным насосом могут привести к произвольному выключению двигателя.

К настоящему моменту японскому Минтрансу известно о 394 случаях произвольной остановки двигателей в указанных моделях, однако о каких-либо связанных с этой неисправностью ДТП не сообщается.

До этого стало известно, что компания Toyota Motor отзовет с китайского рынка для ремонта 570 тыс. автомобилей. Поводом для отзывной кампании также стала неисправность топливной системы.

У автомобилей Toyota Corolla, произведенных в 2019-2023 годах, а также Toyota Highlander и Lexus RX, выпущенных в период с 2018 по 2022 год из-за внутреннего дефекта могут образоваться трещины в топливном насосе. Это может привести к утечке топлива. При контакте с внешними источниками огня может возникнуть опасность возгорания автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России появится новый отечественный гибридный автомобиль.