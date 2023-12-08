Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

При покупке подержанного автомобиля у крупного дилера есть риск приобрести машину со скрученным пробегом, особенно если этот автомобиль стоит на комиссии. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Любой автомобиль, который заезжает к официальному дилеру, проверяется. Но хорошо и качественно он проверяется в том случае, если выкупается дилером, а затем выставляется на продажу. Если машину привозят на комиссию, многие дилеры не делают глубокую диагностику и при продаже выступают просто как промежуточное звено», — сообщил Шелков.

Риск приобрести машину со скрученным пробегом гораздо меньше, если она той марки, на которой дилер специализируется. В таком случае сотрудникам известны «больные места» автомобиля, есть специализированное оборудование для диагностики, и выявить изменение пробега легче, добавил эксперт. В случае с «непрофильными» машинами, как правило, проверяют только кузов на удары и диагностируют электронные системы мультимарочным сканером на наличие ошибок, уточнил он.

«Если дилер профильный, машина той же марки, и была выкуплена у предыдущего владельца – это достаточно безопасный вариант. Но риск все равно сохраняется из-за человеческого фактора», — заключил Шелков.

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