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Стало известно, чем опасны сильные морозы для автомобилей

Автоэксперт Иванский: в морозы износ деталей автомобиля усиливается в 10 раз

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В сильные морозы износ узлов и агрегатов автомобиля усиливается в 10 раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Прежде всего, при низких температурах износ деталей и узлов автомобиля усиливается в 10 раз по сравнению с эксплуатацией в летний период, что чревато скорейшим выходом их из строя», - сказал эксперт.

По его словам, чаще всего в морозы у автомобилистов возникают проблемы с гидроусилителем руля - из-за чрезмерного холода могут оторваться шланги. Также в зоне повышенного риска находятся все изделия из резины, например, стеклоочистители, уплотнители, так называемые пыльники. Автоматическая коробка переключения передач тоже получает высокую нагрузку из-за загустения масла.

До этого стало известно, что дизельное топливо в автомобилях замерзает быстрее бензина при низких температурах воздуха. Для борьбы с его загустеванием можно использовать только присадки типа антигель. Кроме того, бензиновое топливо с наиболее высоким октановым числом не упростит запуск двигателя в холодную погоду. Другими словами, если обычно автомобилист использует бензин марки АИ-92, то заправленную АИ-95 машину запустить зимой проще не станет.

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