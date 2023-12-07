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Кроссовер Exeed VX подорожал на 1 млн рублей с рестайлингом

Цена обновленного кроссовера Exeed VX в России составит 6,5 млн рублей

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EXEED

Компания Exeed, которая входит в концерн Chery, начнет продажи обновленной модификации кроссовера VX в России 14 декабря. Цена автомобиля составит 6,5 млн рублей, что на 1 млн рублей дороже дорестайлинговой версии, сообщает «Журнал Авто.ру».

В Exeed VX устанавливается двухлитровый двигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм), которым оснащена и дорестайлинговая версия. Мотор работает с восьмидиапазонным «автоматом» Aisin вместо прежнего семиступенчатого «робота». Утверждается, что это первая модель Exeed с такой трансмиссией. Также автомобиль получил модернизированную систему полного привода на компонентах BorgWarner.

В салоне VX изменилась передняя панель, на ней установлены три дисплея — центральный диагональю 15,6 дюйма и 12-дюймовые перед водителем и пассажиром. Селектор управления трансмиссии перенесен на рулевую колонку, количество динамиков аудиосистемы увеличилось до 23. По данным издания, в будущем обновленный VX получит версию с раздельными креслами на втором ряду. Продажи новинки стартуют 14 декабря.

Ранее стало известно, что под суббрендом Chery NEV в России выйдут пять новых моделей.

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