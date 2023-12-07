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В Тольятти выбирают «Королеву «АвтоВАЗа»

На «АвтоВАЗе» запустили голосование по выбору «Королевы завода»

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Нетипичный АВТОВАЗ/VK

На «АвтоВАЗе» началось голосование за звание «Народной королевы» среди заводчанок в конкурсе «Королева на заводе». Голосование открыли в корпоративном Viber-канале «На заводе».

В конкурсе приняли участие десять работниц «АвтоВАЗа». Заводчанкам предстояло пройти через ряд испытаний, среди которых было приготовление трех вариантов греческого салата, демонстрация навыков плавания в бассейне, поиск продуктов в магазине при ограничении времени и бюджета, создание видеовизитки, выбор подходящей случаю одежды, преодоление тестовой трассы за рулем Lada Vesta и прочее.

Голосование продлится до 21 декабря этого года. Конкурс «Королева на заводе» проходит на предприятии в четвертый раз.

Ранее стал известен размер премии на «АвтоВАЗе» по итогам года.

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