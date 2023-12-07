Власти Ленобласти рассказали, что нашли причину возгорания пассажирского автобуса

Председатель Комтранса Ленобласти Михаил Присяжнюк заявил, что сгоревший пассажирский автобус эксплуатировался всего 50 дней. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости». Заводу-изготовителю предъявят претензии.

«Автобус 50 дней всего на линии эксплуатируется. Он абсолютно новый, находится на гарантии», — сказал председатель Комтранса.

По его словам, водитель спас пассажиров, так как своевременно принял необходимые меры и вывел всех на улицу. В результате никто не пострадал. Причиной происшествия стало самовозгорание автобуса из-за технических неполадок.

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД возле Горелово. Отмечается, что пожар начался в кабине водителя. Затем распространился на часть салона.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

До этого стало известно, что уфимские коммунальщики пообещали возместить ущерб владельцам утонувших в нечистотах авто.