Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Уфаводоканал» нашел деньги для компенсации владельцам затопленных автомобилей

Коммунальщики пообещали возместить ущерб владельцам утонувших в нечистотах авто

«Уфаводоканал» пообещал возместить ущерб владельцам автомобилей, которых затопило при прорыве канализации. Об этом сообщает Mash Batash.

«Предприятие утверждает: вот-вот начнет общаться с пострадавшими, чтобы выяснить общую сумму вреда. Будут возмещать добровольно или в судебном порядке — не уточнили», — говорится в сообщении.

Прорыв канализации в Уфе на улице Салавата Юлаева произошел 6 декабря. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. Судя по видео, на парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто.

До этого в Санкт-Петербурге загорелся автобус, в салоне которого находились пассажиры. Всех людей экстренно высадили прямо на КАД. Информацию о пострадавших и причины возгорания сейчас выясняют. Пожар начался в кабине водителя. Затем распространился на часть салона.

Ранее сообщалось что в Якутии семь человек получили травмы в ДТП.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами