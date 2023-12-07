«Уфаводоканал» нашел деньги для компенсации владельцам затопленных автомобилей

«Уфаводоканал» пообещал возместить ущерб владельцам автомобилей, которых затопило при прорыве канализации. Об этом сообщает Mash Batash.

«Предприятие утверждает: вот-вот начнет общаться с пострадавшими, чтобы выяснить общую сумму вреда. Будут возмещать добровольно или в судебном порядке — не уточнили», — говорится в сообщении.

Прорыв канализации в Уфе на улице Салавата Юлаева произошел 6 декабря. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. Судя по видео, на парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто.

До этого в Санкт-Петербурге загорелся автобус, в салоне которого находились пассажиры. Всех людей экстренно высадили прямо на КАД. Информацию о пострадавших и причины возгорания сейчас выясняют. Пожар начался в кабине водителя. Затем распространился на часть салона.

Ранее сообщалось что в Якутии семь человек получили травмы в ДТП.