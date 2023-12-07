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Россияне отказываются от ремонта авто, чтобы отпраздновать Новый год

Автоэксперт Виноградов: россияне экономят на ремонте авто ради праздников

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ради празднования Нового года россияне начали переносить плановое техобслуживание и ремонт автомобилей. Об этом рассказал директор автомастерской Matrix Евгений Виноградов, сообщает Quto.

По словам Виноградова, последние недели посетители автосервисов регулярно отменяют записи и переносят запланированный ремонт, чтобы отложить больше денег на празднование Нового года. Приезжают только те, кого настигли критические поломки.

При этом, как отметил директор автомастерской, в этом году россияне стали сильнее заботиться о техническом состоянии своих машин и быстро устранять поломки, что связано с резким ростом стоимости запчастей. Понимая, что незамененный вовремя сайлентблок может стать причиной дальнейших поломок подвески, автомобилисты предпочитают обновлять изношенные детали как можно скорее, объяснил специалист.

Ранее автоэксперт рассказал, сколько килограммов льда возят автомобили после снегопада.

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