Новый кроссовер GAC Emkoo начнут продавать в России

В сентябре 2024 года компания GAC представит в России новый кроссовер Emkoo. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

GAC Emkoo дебютировал в Китае весной прошлого года, по размерам автомобиль схож с известным в России кроссовером GAC GS5. Длина Emkoo составляет 4680 мм при колесной базе 2750 мм.

На китайском рынке базовый Emkoo оснащается 1,5-литровым турбомотором (177 л.с.; 270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Следующим в линейке идет 2-литровый агрегат (252 л.с.; 400 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом». Самым дорогим является гибрид, мощность которого составляет 182 л.с. Задняя подвеска у кроссовера многорычажная, привод только передний.

В список оснащения входят проекционный экран, аудиосистема Yamaha с 12 динамиками, несколько камер в салоне, атмосферная подсветка, набор водительских ассистентов и прочее. В Китае GAC Emkoo стоит от 119,8 тыс. до 152,9 тыс. юаней (1,53-1,95 млн рублей по курсу на момент публикации).

GAC Emkoo станет одной из четырех новинок марки в России в 2024 году после минивэна M8 и кроссовера GS3, а также одной неназванной модели. Сейчас в линейку марки в РФ входят кроссоверы GS5 и GS8 второго поколения.

Ранее стало известно, что в Россию с начала года ввезено рекордное число автомобилей.