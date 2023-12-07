Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С Нового года все новые автомобили подорожают в России

Холдинг «Автодом» предупредил о повышении цен у всех автокомпаний в 2024 году

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Автомобильные производители заморозили цены на новые машины в конце 2023 года, планируя повысить их в начале следующего года. Об этом «Газете.Ru» заявил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«После повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса национальной валюты среди покупателей возобладало ожидание снижения цен. Однако массового снижения розничных цен не будет, такой практики за последние годы на российском авторынке не было. С начала 2024 года мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Большинство производителей хотели бы поднять уже в этом году, но не испытывают желания остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость», — сказал Ольховский.

Вторичный рынок зависит от первичного — когда новые автомобили дорожают, авто с пробегом автоматически повышаются в цене, отметил собеседник. Особенно это сказывается на машинах в возрасте 1-3 года и в хорошей комплектации. Повышенной популярностью пользуются модели, для которых легко найти запчасти. Сегодня на них сохраняется стабильный спрос, такие машины будут дорожать в первую очередь, уверен глава «Автодома».

В 2024 году рынок новых машин вырастет в пределах 20% и составит 1,3-1,4 млн машин, прогнозирует Ольховский. Рост рынка будет происходить в основном за счет роста продаж китайских брендов. В этом году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в КНР, их доля в российском импорте выросла с 10% в 2021 году до 92%. Если тренд на увеличение китайского импорта сохранится, то в следующем году возможен переизбыток предложения и возникновение конкуренции между ними, отметил собеседник.

Ранее в России продали последний Volkswagen Taos российской сборки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами