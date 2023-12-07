С Нового года все новые автомобили подорожают в России

Автомобильные производители заморозили цены на новые машины в конце 2023 года, планируя повысить их в начале следующего года. Об этом «Газете.Ru» заявил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«После повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса национальной валюты среди покупателей возобладало ожидание снижения цен. Однако массового снижения розничных цен не будет, такой практики за последние годы на российском авторынке не было. С начала 2024 года мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Большинство производителей хотели бы поднять уже в этом году, но не испытывают желания остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость», — сказал Ольховский.

Вторичный рынок зависит от первичного — когда новые автомобили дорожают, авто с пробегом автоматически повышаются в цене, отметил собеседник. Особенно это сказывается на машинах в возрасте 1-3 года и в хорошей комплектации. Повышенной популярностью пользуются модели, для которых легко найти запчасти. Сегодня на них сохраняется стабильный спрос, такие машины будут дорожать в первую очередь, уверен глава «Автодома».

В 2024 году рынок новых машин вырастет в пределах 20% и составит 1,3-1,4 млн машин, прогнозирует Ольховский. Рост рынка будет происходить в основном за счет роста продаж китайских брендов. В этом году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в КНР, их доля в российском импорте выросла с 10% в 2021 году до 92%. Если тренд на увеличение китайского импорта сохранится, то в следующем году возможен переизбыток предложения и возникновение конкуренции между ними, отметил собеседник.

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