Семь человек пострадали в жестком ДТП в Якутии

В Якутии произошла дорожная авария, в которой травмы получили чем человек. Об этом сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

ДТП случилось 7 декабря на 204-м километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй». В больницу доставили семь человек, включая трех несовершеннолетних. Обстоятельства аварии не уточняются. На снимках с места происшествия видно, что у одного из автомобилей сильно повреждена передняя часть.

На место происшествия выезжал прокурор Горного района, прокуратура взяла на контроль уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В ходе проверки специалисты оценят соблюдение законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также по содержанию автомобильной дороги, говорится в сообщении.

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