В Россию с начала года ввезено рекордное число автомобилей

За 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что 63% от этого количества пришлось на новые машины, объем импорта которых с января по ноябрь составил 628,6 тыс. единиц. Это в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным аналитиков агентства, импорт новых легковых машин в ближайшие несколько месяцев снижаться не будет, так как на рынке продолжают появляться новые бренды и есть тенденция к расширению модельного ряда уже представленных марок.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести лишение свободы на три года за скрученный пробег.