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Массовое ДТП на Кубани унесло жизни пяти человек

Массовое ДТП в Краснодарском крае унесло жизни пяти человек

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Большая автомобильная авария с участием большегрузов и автобуса в Северском районе Краснодарского края унесло жизни пяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка Министерства внутренних дел России.

«Пять человек погибли в массовом ДТП в Северском районе», — указывается в публикации.

По информации ведомства, инцидент случился на 52-м км автотрассы Краснодар — Верхнебаканский. Согласно предварительным данным, водитель «КамАЗа» столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes, который от удара оказался на встречной полосе и столкнулся с большегрузом.

«В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса», — сообщили в кубанском управлении МВД.

Как указали в пресс-службе ведомства, водителей грузовиков с травмами доставили в больницу, на месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — заключается в сообщении.

Ранее в Краснодаре пьяные гаишники врезались друг в друга и скрыли ДТП.

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