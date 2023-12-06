На Украине выдвинули ряд предложений Польше по ситуации на границе

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Киев выработал ряд предложений Варшаве, направленных на разрешение ситуации на границе двух стран. Об этом пишет польское агентство РАР, передает РИА Новости.

«Мы выработали несколько предложений, которые, на мой взгляд, также соответствуют ожиданиям протестующих перевозчиков», — рассказал дипломат.

Зварыч подчеркнул, что «каждый день продления этого протеста» влечет за собой крупные потери для экономики Украины и европейских государств и заявил, что оснований для продолжения блокирования движения на границе больше нет. О каких именно предложениях идет речь, не уточняется, однако основное требование польских перевозчиков — возобновление выдачи Евросоюзом разрешений украинским перевозчикам — в Киеве категорически отвергают.

«Для нас, во время войны, согласиться с возобновлением этих разрешений равносильно выстрелу в голову», — подчеркнул украинский посол.

До этого сообщалось об уменьшении очереди из украинских грузовиков с гумпомощью на границе Польши и Украины.

6 ноября сообщалось, что польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее политолог назвал единственным юридическим союзником Украины Польшу.