В 2024 году в России рекордно вырастет производство автомобилей

В России в 2024 году производство легковых автомобилей вырастет на 42%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные Объединения автопроизводителей России (ОАР).

«Производство новых легковых автомобилей в России вырастет на 42%, до 660 тыс. автомобилей в 2024 году. Продажи новых легковушек вырастут на 10% до 1,1 млн штук», — говорится в сообщении.

Всего за 11 месяцев 2023 года россияне купили 939,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 64,9% больше, чем в январе – ноябре 2022 года.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести лишение свободы на три года за скрученный пробег.