Россиянам рассказали о вреде дистанционного запуска двигателя

У схемы дистанционного запуска двигателя, которая актуальна в холодное время года, есть не только плюсы, но и минусы, рассказал «Российской газете» технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. В частности, можно не увидеть утечек технических жидкостей.

«При дистанционном прогреве нет контроля за автомобилем. Нередко в зимнее время возникают утечки технической жидкости. Особенно характерна проблема для автомобилей с приличным пробегом. Причиной утечки могут быть повреждения привода вспомогательных агрегатов. Если машина продолжает работать в моменте, когда случилась утечка, это может привести к серьезному повреждению и дорогостоящему ремонту», — сказал эксперт.

Кроме того, если автомобиль припаркован под уклоном, так, что задняя ось находится выше передней, например, на сугробе, то это может привести к образованию конденсата и перемерзанию выхлопной системы.

Также, при кратковременных запусках в морозы, аккумуляторная батарея полностью не заряжается. Если не ездить на большие расстояния, то этом может привести к полному разряду батареи и невозможности запуска.

До этого стало известно, что в 2024 году в России появится новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS) без изменения аппаратной части.

Также автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

Ранее россиянам назвали наиболее опасные реагенты для кузова автомобиля.