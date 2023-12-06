Юрисконсульт рассказала, как оспорить штраф ГИБДД

Водители могут оспорить штраф ГИБДД, если они считают, что ничего не нарушали. Об этом Pravda.Ru рассказала юрисконсульт, партнер юридической фирмы «Юристы-Кузбасса.РФ» Ольга Малиновская.

Она уточнила, что сделать это можно в течение 10 дней с момента получения штрафа.

«Если срок пропустили по уважительной причине, например болезнь, командировка, переезд в другое место жительства, то жалобу можно подать по месту совершения правонарушения или по месту проживания (суд потом сам перенаправит, куда нужно). Ждешь, когда вызовут в суд, и защищаешь свои права всеми законными способами, включая свидетелей, документы, аудио, видео, экспертизу», — отметила Малиновская.

В середине ноября сообщалось, что московская ГИБДД с января по октябрь 2023 года выписала автомобилистам почти 3,5 млн штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. На нарушения правил использования ремней безопасности пришлось 3,47 млн оформленных протоколов, еще 780,9 тыс. зафиксированных нарушений связаны с пользованием мобильными телефонами за рулем, уточнили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что на Ямале гаишники пообещали гражданам деньги за сообщения о пьяных водителях.