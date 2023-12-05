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Число пострадавших при столкновении бензовоза и автобуса выросло до 16

Число пострадавших при столкновении бензовоза и автобуса на Кубани выросло до 16

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Число пострадавших при столкновении бензовоза и маршрутного автобуса на Кубани выросло до 16. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

На помощь пострадавшим вылетели медики санитарной авиации НИИ-ККБ №1. Сообщается, что трое из пострадавших в ДТП не дожили до госпитализации.

До этого ГУ МВД Краснодарского края писало, что «КАМАЗ»-бензовоз столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом на 64-м км трассы Славянск-на-КубаниТемрюк. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани.

Также 5 декабря полицейский «КамАЗ» попал в ДТП с фурой в Волгоградской области.

Авария произошла утром в городе Волжский. Служебный грузовик «КамАЗ», который закреплен за управлением МВД по городу, столкнулся с грузовым «МАЗом». В результате аварии травмы получили два сотрудника полиции и водитель фуры.

Ранее под Курском шесть человек получили травмы в аварии с бензовозом.

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