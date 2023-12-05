Полицейские станцевали под музыку, радуясь китайскому патрульному авто

Госавтоинспекция Красноярского края опубликовала музыкальный ролик, в котором полицейский танцует и обнимает китайский кроссовер Haval. Видео появилось в Telegram-канале местной ГИБДД.

В ролике мужчина в форме сотрудника МВД танцует у кроссовера Haval с шильдиком ДПС, общаясь с двумя инспекторами ДПС. На фоне играет отрывок из французской комедийной драмы «1+1».

«Когда инспектору выдали новенький авто. В любую погоду и в любое время суток мы готовы выполнять свои служебные обязанности. И особенно приятно работать на таких служебных автомобилях», — написали в ГИБДД.

В середине ноября в ряде российских регионов сотрудникам ДПС вручили автомобили Haval F7. Помимо стандартного дооснащения машин и нанесения соответствующей цветографической схемы, вместо шильдиков с названием китайской марки на радиаторной решетке автомобилей размещен шильдик ДПС. Кроссоверы были закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ранее облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, но не тот.