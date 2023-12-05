Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полицейские станцевали под музыку, радуясь китайскому патрульному авто

Красноярские сотрудники ДПС сняли музыкальный клип с китайским служебным авто

Госавтоинспекция Красноярского края опубликовала музыкальный ролик, в котором полицейский танцует и обнимает китайский кроссовер Haval. Видео появилось в Telegram-канале местной ГИБДД.

В ролике мужчина в форме сотрудника МВД танцует у кроссовера Haval с шильдиком ДПС, общаясь с двумя инспекторами ДПС. На фоне играет отрывок из французской комедийной драмы «1+1».

«Когда инспектору выдали новенький авто. В любую погоду и в любое время суток мы готовы выполнять свои служебные обязанности. И особенно приятно работать на таких служебных автомобилях», — написали в ГИБДД.

В середине ноября в ряде российских регионов сотрудникам ДПС вручили автомобили Haval F7. Помимо стандартного дооснащения машин и нанесения соответствующей цветографической схемы, вместо шильдиков с названием китайской марки на радиаторной решетке автомобилей размещен шильдик ДПС. Кроссоверы были закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ранее облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, но не тот.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий