В России начнут продавать автомобиль под названием Сoffee

Китайские кроссоверы Wey Сoffee 01 появятся в продаже в России. Автомобили скоро начнут поступать в дилерские центры, рассказал директор бренда «Авилон Haval» Александр Савельев, передает «Российская газета».

По словам Савельева, кроссоверы Wey Сoffee 01 ожидаются в автосалонах на этой неделе, машины будут доступны в одной комплектации по цене от 6,5 млн рублей.

Длина Wey Coffee 01 составляет 4881 мм при колесной базе 2915 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из двухлитрового двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов, суммарная мощность составляет 476 л.с. (847 Нм), тяга передается на все колеса. Кроссовер способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5 секунд.

Компания Wey входит в состав китайского концерна Great Wall. Отмечается, что бренд может официально выйти на российский рынок в 2024 году.

Ранее в России начались продажи трех кроссоверов SWM калининградской сборки.