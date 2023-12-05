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Названа дата начала продаж бюджетного седана Wuling Starlight

Продажи нового бюджетного седана Wuling Starlight стартуют 6 декабря

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Wuling

Продажи китайского бюджетного седана Wuling Starlight начнутся 6 декабря. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет предлагаться от 93,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Первой на рынок выйдет версия с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. В 2024 году дилеры марки начнут продавать электрическую версию машины. Ее предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с.

Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

До этого стало известно, что новое поколение электромобиля Nissan Leaf будет напоминать кросс-купе Chill-Out со спортивным силуэтом и высокой посадкой, которое было представлено в 2021 году. Об этом сообщает motor1.com. Сейчас модель выпускается в кузове хетчбэк.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи трех кроссоверов SWM калининградской сборки.

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