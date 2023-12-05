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Стартовали продажи трех кроссоверов SWM, которые выпускаются в Калининграде

В России начались продажи трех кроссоверов SWM калининградской сборки

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SWM

Компания SWM запустила продажи в России трех кроссоверов — G01, G01F и G05 Pro. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Самым доступным кроссовером марки стал G01 по цене от 2,4 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 139 л.с., который сочетается с роботизированной коробкой передач. В базовое оснащение входит светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша, система бесключевого доступа и запуска двигателя, кожаные сиденья, вентиляция и подогрев сиденья водителя, климат-контроль, 10-дюймовый дисплей мультимедиа, камера заднего вида и прочие опции.

Кроссовер G01F (от 2,6 млн рублей) получил аналогичную силовую установку, автомобиль отличается спортивным дизайном и набором опций. Паркетник G05 Pro доступен по цене от 2,6 млн рублей в пятиместном исполнении, семиместный вариант стоит от 2,7 млн рублей.

Дилерские центры SWM открылись в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в других городах. Производство всех моделей SWM для российского рынка налажено на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее стало известно, что компания Livan планирует собирать в России седан и кроссовер.

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