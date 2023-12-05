Дрифтер протаранил офисное здание в Симферополе

В Симферополе 18-летний дрифтер не справился с управлением и врезался на автомобиле в здание. Об этом сообщает Tlegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел на Коммунальной улице около трех часов ночи. Дрифтер гонял по улицам города на машине матери. В моменте его закрутило и принесло прямо в офис дизайна и цех по производству мебельных фасадов.

Отмечается, что дрифтер жив, он отделался царапинами и ссадинами. Ущерб пока подсчитывают, нанесен он не только бизнесу, но и городу — по пути машина снесла столб и ограждение. Родители готовы все возместить.

До этого стало известно, что неизвестные обстреляли машину полицейского в Ингушетии. Одна пуля попала в подголовник водителя Lada Granta, другая — в обшивку пассажирской двери, еще две вылетели через боковые стекла. После этого стрелявшие скрылись. Сотрудник не пострадал, в его машине разбиты стекла. Стрелявших ищет полиция.

Ранее сообщалось, что пьяный мигрант на «Оке» врезался во встречную машину.