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Машина певца Трофима попала в ДТП в Подмосковье

112: машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Автомобиль певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, попал в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла на 1-й Ватутинской улице. По данным 112, артист на автомобиле Genesis столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, самого певца в автомобиле не было, сейчас Трофимов находится в Новом Уренгое, где будет давать концерт.

На этой неделе рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» после своего концерта в Санкт-Петербурге. Музыкант находился на заднем сиденье и не пострадал.

Ранее стало известно, что водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России.

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