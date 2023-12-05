Машина певца Трофима попала в ДТП в Подмосковье

Автомобиль певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, попал в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла на 1-й Ватутинской улице. По данным 112, артист на автомобиле Genesis столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, самого певца в автомобиле не было, сейчас Трофимов находится в Новом Уренгое, где будет давать концерт.

На этой неделе рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» после своего концерта в Санкт-Петербурге. Музыкант находился на заднем сиденье и не пострадал.

Ранее стало известно, что водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России.