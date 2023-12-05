Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные иномарки в России

«Автостат»: Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России

close
100%
Haval

Самой популярной иномаркой в России в ноябре стал китайский кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

В ноябре наиболее продаваемым автомобилем на российском рынке стала Lada Granta с результатом в 16,2 тыс. ед., она лидирует в модельном рейтинге 20-й месяц подряд. На втором месте расположился кроссовер Haval Jolion (7,2 тыс. ед.), следом идут Lada Vesta (6,5 тыс. ед.), а также внедорожники Niva Travel (5 тыс. ед.) и Niva Legend (4,7 тыс. ед.).

Десятку самых популярных машин рынка РФ за последний осенний месяц замкнули китайские кроссоверы — Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Omoda C5 и Geely Monjaro, — объемы реализации которых находятся на уровне 3-4 тыс. ед.

Всего в ноябре в России было реализовано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 113% больше, чем в ноябре 2022 года, но на 2,3% меньше, чем в октябре нынешнего года. Наибольшее количество проданных автомобилей у марок Lada, Haval, Chery, Geely и Changan, а также Omoda, Exeed, Kia, «Москвич» и Tank.

Ранее автоэксперт назвал машины с самыми надежными двигателями.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий