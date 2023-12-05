Названы машины с самыми надежными двигателями

Самыми надежными двигателями считаются шестицилиндровые агрегаты Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, сообщает «Российская газета».

По словам Рязанова, практически каждый современный двигатель имеет ресурс на несколько десятилетий, надежность мотора зависит от интенсивности эксплуатации, своевременности обслуживания, а также качества комплектующих и расходников, которые меняются в процессе владения автомобилем.

«Помимо этого, значительную роль играет конструкция мотора — бензиновые в ряде случаев более выносливы, чем дизельные. Наиболее надежными считаются модели Toyota и BMW, Mitsubishi и Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, в которых отсутствуют лишние вибрации», — сказал специалист.

К примеру, в максимальной комплектации Volkswagen Passat B7 оснащен атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л.с., этот автомобиль по-прежнему является одним из наиболее востребованных на вторичном рынке России, указал он.

Ранее в России выросли цены на автозапчасти.