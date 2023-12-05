Стало известно, появятся ли иранские и индийские авто в России

Легковые автомобили из Ирана и Индии пока не будут широко присутствовать в России. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Вся мощность иранского производства – порядка 300 тысяч автомобилей в год, и спрос внутри страны примерно такой же. Поэтому поставить в Россию они смогут только 20-50 тысяч машин. В Индии же выпускают 3-4 млн машин в год, и почти все продается на внутренний рынок. Поэтому в ближайшее время вы вряд ли увидите обширную рекламную кампанию иранских и индийских авто», — сказал Подщеколдин.

По словам автоэксперта, стоимость автомобилей из Ирана привлекательна – в пределах 1,5 млн рублей. Однако россиян может смутить, что некоторые модели во многом повторяют старые модели французской фирмы Peugeot.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет продажи своих автомобилей в Иране. Уже найден партнер, который станет представителем бренда в Иране. В стране будут представлены модели Vesta, Granta и Niva Travel. В будущем «АвтоВАЗ» наладит выпуск своих автомобилей в Иране.

Ранее сообщалось, что в ноябре восемь автомобильных брендов подняли цены на машины в России.