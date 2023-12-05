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Lada Vesta может лишиться одной важной опции

«АвтоВАЗ» может лишить Lada Vesta подушек безопасности из-за дефицита

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может столкнуться с дефицитом подушек безопасности для Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ готовится к ухудшению поставок комплектующих, в том числе к перебоям в поставках подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta. Несколько пробных автомобилей без этой опции уже сошли с конвейера, как известно, без подушек безопасности сейчас опять выпускают автомобили Granta. Возможно такой же вариант постигнет и Vesta. На автомобили семейства Niva подушки пока так и не вернулись.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих.

В июле этого года глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. Позже глава «АвтоВАЗа» объяснил, что машины без ряда деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают клиентам.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» продал 1,5 млн автомобилей Lada Granta за 12 лет.

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