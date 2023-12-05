Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Причина перекрытия не называется.

В сообщении просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее депутат сравнил угрозы Украины Крымскому мосту с лаем Моськи.