У зейца отобрали «Жигули» за то, что он в состоянии опьянения выругался на гаишников

Суд вынес приговор жителю Зеи, который в пьяном состоянии выругался на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Установлено, что в конце августа текущего года 39-летний зеец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «ВАЗ-2101» и отправился в поездку по городу. При этом мужчина уже был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

Сотрудники ДПС остановили «Жигули» и обнаружили, что водитель легковушки пьян. После этого зеец публично оскорбил автоинспектора, выразившись грубой нецензурной бранью, отметили в прокуратуре.

Суд назначил нарушителю наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов и на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его автомобиль «ВАЗ-2101» был изъят и обращен в собственность государства.

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