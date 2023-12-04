Subaru в Башкирии скатилась с горы и придавила женщину к ее машине

В городе Октябрьский (Башкортостан) водитель Subaru не смог затормозить на ледяном склоне и сбил женщину, садившуюся в припаркованную Audi. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что автомобиль Subaru спускается по заснеженному крутому склону от жилых домов. Водитель при этом вывернул руль влево, а колеса машины заблокированы. Несмотря на это, затормозить ему не удалось, автомобиль проехал прямо и врезался в левый борт припаркованного синего седана Audi.

В этот момент в Audi садилась женщина, она оказалась прижата к борту своей машины. На видеозаписи слышен ее крик в момент удара. Пострадавшая госпитализирована с травмами. По факту аварии местное отделение ГИБДД ведет расследование.

Ранее участниками массового ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье стали 20 автомобилей.