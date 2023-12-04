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В России снизились продажи новых автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковых машин снизились на 3% к октябрю

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Максим Блинов/РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре снизились на 3% к октябрю и составили 108,5 тыс. машин. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК, передает агентство РИА Новости.

При этом с января по ноябрь текущего года продажи легковых автомобилей выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 938,6 тыс. единиц. Рынок легких коммерческих машин увеличился на 35% (до 92,3 тыс. ед.), грузовых — на 82% (до 128,1 тыс. ед.), автобусов — на 24% (до 15,6 тыс. ед.).

Во всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые машины и автобусы, авторынок России за январь-ноябрь вырос на 59% (до 1,17 млн машин).

«АвтоВАЗ» отчитался об увеличении продаж машин Lada почти на 66% в ноябре. Всего за 11 месяцев текущего года дилеры марки реализовали 319,5 тыс. новых машин (+94,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

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