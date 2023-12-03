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Нижегородец пытался отсудить 23 млн рублей за сломанную Kia

Mash: россиянин пытался отсудить 23 млн рублей за Kia Sportage из-за дефекта

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Михаил Колпаков

Житель Нижнего Новгорода пытался отсудить 23 млн рублей за дефектный автомобиль, который приобрел за 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В 2019 году Владимир приобрел кроссовер Kia Sportage за 1,6 млн рублей, спустя год у автомобиля сломался двигатель. В дилерском центре мотор починили по гарантии, однако позже ситуация повторилась.

В результате автомобилист отправился в суд и потребовал деньги за возврат кроссовера, а также 20 млн рублей. В суде удивились такому запросу Владимира, говорится в сообщении, однако встали на его сторону. Согласно решению суда, дилеру предстоит выплатить покупателю дефектной Kia 6,5 млн рублей.

В октябре этого года в Набережных Челнах владелец Kia Sportage отсудил компенсацию у собственника здания, с которого на припаркованные машины свалилась вывеска, рекламирующая страхование ОСАГО.

Ранее мошенники пытались отсудить 43 млн рублей за бракованную Audi, которую сами сломали.

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