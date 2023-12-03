Российским регионам выделили деньги на газовые АЗС

Ряд регионов России получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. Распоряжение о выделении на эти цели более 300 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства РФ.

Субсидии направят семи регионам — Республике Татарстан, Кемеровской, Омской, Самарской, Свердловской и Ярославской областям, а также Севастополю. Затем средства предоставят организациям и индивидуальным предпринимателям для реализации инвестпроектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, а также коммунальной техники.

Отмечается, что компримированный природный газ — один из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Ранее ученые выяснили, что выхлопные газы могут вызвать приступ гипертонии.