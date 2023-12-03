Баста попал в аварию после своего концерта в Петербурге

Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге. Он возвращался с концерта, написал RT.

«Музыкант, предположительно, был на заднем сидении премиального авто в момент ДТП», — отметили в сообщении, уточнив, что официальной информации о происшествии на данный момент нет.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, в Maybach сработали подушки безопасности.

Как написал Telegram-канал Shot, черный Maybach столкнулся с Kia. Причины аварии выясняют правоохранители. По информации канала, премиальный автомобиль был арендован. На месте происшествия работают экстренные службы.

В середине ноября Баста опубликовал редкое фото с женой.

Ранее жена Басты раскрыла содержимое своей сумки.