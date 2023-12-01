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Курьер «Вкусвилл» напал на водителя с топором

В Санкт-Петербурге курьер ударил машину такси топором

В Санкт-Петербурге велокурьер достал из фирменной сумки «Вкусвилл» топор и ударил им автомобиль. При этом доставщик обвинил водителя в том, что он применил перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Конфликт произошел накануне вечером на Вознесенском проспекте. Велосипедист с топором, утверждая, что он контуженый, требовал от водителя выйти из машины и ударил топором по ее кузову, повредив крыло и фару. После того как велосипед курьера упал на снег, автомобилист уехал, задев мужчину машиной.

Велокурьер с топором напал на машину такси, уточняет Telegram-канал Baza. Таксист попросил у курьера дать возможность высадить пассажира, а когда он не отреагировал, резко тронулся с места.

Ранее в Санкт-Петербурге лишили прав водителя, который погнался за соседом с топором, перепарковывая машину жены.

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